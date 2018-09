Gewinner des Tages Hugh Jackman wird gefeiert

Für das Biopic "The Front Runner" stürzt sich Hugh Jackman (49, "Deception - Tödliche Versuchung") als Politiker Gary Hart bald in den Wahlkampf. Schon vor dem offiziellen US-Kinostart am 7. November wird der Schauspieler von den Kritikern für seine Leistung in den höchsten Tönen gelobt.