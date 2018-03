Was für ein gelungener Auftritt von Hugh Jackman (49, "X-Men")! Am Sonntag wurde der Australier in London mit dem Empire Award ausgezeichnet. Die Leser der gleichnamigen Filmzeitschrift kürten den 49-Jährigen zum besten Schauspieler 2018 und ehrten ihn für seine Performance in "Logan - The Wolverine". Ganze 17 Jahre verkörperte er die Rolle des Marvel-Superhelden. Bei der Wahl setzte sich Jackman unter anderem gegen den diesjährigen Oscar-Gewinner Gary Oldman (59) durch.