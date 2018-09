Gewinner des Tages Hollywood-Stern für Jack Black

Ein großer Tag für Jack Black (49, "Schwer verliebt"): Der Comedian hat endlich seinen Stern auf dem legendären Walk of Fame. "Ich habe es geschafft", freut sich der Schauspieler und Musiker. "Ich liebe euch alle so sehr", erklärte er US-Medienberichten zufolge während der Zeremonie in Los Angeles. "Ausgenommen Donald Trump, er ist ein Drecksstück", schob er noch einen Seitenhieb auf den US-Präsidenten hinterher.