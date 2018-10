Gewinner des Tages Hailee Steinfeld moderiert MTV EMAs 2018

Steinfeld gewann auf den MTV European Music Awards 2017 selbst in der Kategorie "Best Push Act" und wird auch in diesem Jahr, neben ihrer Rolle als Moderatorin des Abends, für die Kategorie "Best Pop" auf der Bühne stehen. Hier muss sie sich mit anderen Branchengrößen, wie Ariana Grande ("Sweetener", Camila Cabello ("Camila"), Dua Lipa ("New Rules") und Shawn Mendes ("Illuminate") messen. Die Verleihung der wichtigen Musikpreise wird am 4. November in der spanischen Stadt Bilbao stattfinden.