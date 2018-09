Gewinner des Tages Großes Lob für Kaia Gerber

Model-Ikone Naomi Campbell (48) wirft normalerweise nicht mit Lob um sich. In der Talkshow "Watch What Happens Live with Andy Cohen" hatte die 48-Jährige aber warme Worte für eine aufstrebende Laufsteg-Schönheit übrig: Kaia Gerber (17). "Sie ist bezaubernd. Ich bin sehr stolz auf Kaia", schwärmte Naomi Campbell. Kaia würde sie sogar "Tante" nennen. Die 17-jährige Tochter von Cindy Crawford (52) und Rande Gerber (56) zählt derzeit zu den gefragtesten Models, läuft zum Beispiel Shows für Prada, Moschino oder Versace.