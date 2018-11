Gewinner des Tages Große Ehre für Bradley Cooper

Schauspieler und Regisseur Bradley Cooper (43, "A Star Is Born") wurde am Donnerstagabend in Hollywood mit dem "American Cinematheque Award" für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Zahlreiche Stars wie Jennifer Garner (46), die mit Cooper für die Serie "Alias" vor der Kamera stand, oder "Hangover"-Co-Star Zach Galifianakis (49) zollten dem Schauspieler Tribut.