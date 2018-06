Gewinner des Tages Gina Rodriguez hat ein großes Herz

Die Schauspielerin Gina Rodriguez (33, "Jane the Virgin") hatte eine geniale Idee. Sie hat die ausführende Produzentin Jennie Sndyer Urman (43) von "Jane the Virgin" dazu überzeugt, die Gelder, die gewöhnlich in die Werbemittel für eine Emmy-Nominierung geflossen wären, für einen sinnvolleren Zweck einzusetzen: Ein bislang noch nicht erfasster High-School-Absolvent, der für Herbst eine Zusage von Princeton erhalten hat, soll mit den Finanzmitteln unterstützt werden. "Unsere Serie hat schon immer jede Gelegenheit genutzt, etwas für die Latino-Gemeinde zu tun", erklärte Rodriguez The Hollywood Reporter.com.