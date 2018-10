Gewinner des Tages George Clooney steckt zurück

George Clooney (57, "Up in the Air") sagt seinen Namen - und erobert damit alle Frauenherzen im Sturm. Denn der Schauspieler stellte sich auf dem "Variety's Power of Women"-Event" in Los Angeles nicht irgendwie vor. Bevor er seine Laudatio für Emma González, eine Überlebende der Schießerei in der Stoneman Douglas High School in Parkland, hielt, präsentierte er sich vor den Gästen mit den Worten "Hi, ich bin George, Amal Clooneys Ehemann", wie "ET Online" berichtet.