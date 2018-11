Gewinner des Tages Felicity Jones erhält Award

Felicity Jones (35), eine Award-Gewinnerin? Auf den ersten Blick hätten wohl nicht viele an den so durchschlagenden Erfolg der britischen Schauspielerin geglaubt, heißt es in dem Statement von "Variety". Doch die 35-Jährige belehrte alle eines Besseren. Mit ihrem "so starken Einfluss" in Filmen wie "Rogue One: A Star Wars Story" oder "Die Entdeckung der Unendlichkeit" habe sie es geschafft, den internationalen Fokus auf Großbritannien zu legen. Dafür wird sie nun ausgezeichnet.