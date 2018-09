Gewinner des Tages Eva Mendes: Erfolgreiche Designerin

Am Freitag hat die US-Schauspielerin Eva Mendes (44, "Hitch - Der Date Doktor") ihre bereits fünfte Kollektion mit dem amerikanischen Modelabel "New York & Company" gefeiert. Auf einer Modenschau in Los Angeles zeigte sie ihre neuen Entwürfe, die vor allem von den Siebziger Jahren beeinflusst sind. Dabei handelt es sich um ihre diesjährige "Fall and Holiday"-Kollektion.