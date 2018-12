Gewinner des Tages Eva Longoria ist gelassen

Doch woher nimmt die Hollywood-Beauty so viel Selbstbewusstsein? "Ich komme aus einer Familie starker Frauen, daher wäre es mir unmöglich gewesen, mein Selbstwertgefühl zu verlieren", so Longoria. Anstatt sich also mit einem anstrengenden Fitness- und Ernährungsplan zu beschäftigen, macht sie schonendes Yoga und Krafttraining und genießt vor allem ihr Mutterglück. Im Juni 2018 hat sie Söhnchen Santiago zur Welt gebracht. Stolzer Vater ist ihr Ehemann José Bastón (50).