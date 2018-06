Gewinner des Tages Eris Baker: Kind mit Kohle

Sobald sie 18 Jahre alt ist und ihre Eltern nicht mehr auf das Geld aufpassen, wird Baker also zumindest finanziell ein sorgenfreies Leben führen können. Zumal sie in den verbliebenen sechs (!) Jahren bis dahin wohl noch den einen oder anderen Cent verdienen wird. Für jede Folge "This Is Us" soll sie alleine 12.500 Dollar einstreichen. Und die Serie lief so gut, dass Sender NBC bereits eine zweite und dritte Staffel geordert hat.