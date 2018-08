Gewinner des Tages Emma Watson: Neue Filmrolle

Der Film, der auf dem Buch von Louisa May Alcott (1832-1888) aus dem Jahr 1868 basiert, soll unter der Regie von Greta Gerwig (35) gedreht werden. Neben Watson sollen auch Meryl Streep (69), Laura Dern (51), Saoirse Ronan (24), Timothée Chalamet (22) und Florence Pugh (22) weitere Rollen übernehmen. Schon mehrfach wurde der berühmte Stoff adaptiert. Unter anderem 1994 in einer Version mit Winona Ryder (46) und zuletzt 2017 in der BBC-Serie "Little Women".