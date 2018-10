Gewinner des Tages Emma Bunton wird Zuckerbäckerin

Immer noch hot, früher spicy und jetzt auch noch zuckersüß: Ex-Spice-Girl Emma Bunton (42, "Take My Breath Away") geht unter die Zuckerbäcker in der amerikanischen Version von "Das Große Backen". Mit der Moderation von "The Great American Baking Show" ergattert Bunton ihren absoluten Traumjob, wie sie der britischen Zeitung "The Daily Mail" verriet.