Gewinner des Tages Emily Blunt bekommt Gesangshilfe

Sie holte die Backstreet Boys auf die Bühne der Show. Nicht nur das Publikum rastete beim Anblick der Boyband total aus. Auch Emily Blunt ballte die Gewinnerfaust und umarmte die Sänger überschwänglich. Gemeinsam gaben sie dann einen Klassiker der Band, die in den Neunzigern zahlreiche Hits landete, zum Besten: "I Want It That Way". Am 19. Dezember 2018 wird "Mary Poppins' Rückkehr" in den US-amerikanischen und am darauffolgenden Tag in den deutschen Kinos anlaufen.