Gewinner des Tages Ein Ständchen für Gwen Stefani

Zum Dahinschmelzen: Popsängerin Gwen Stefani (48, "This is what the truth feels like") hat auf Instagram ein Video gepostet, in dem zu sehen ist, wie ihr Country-Star Blake Shelton (42) ein Ständchen singt. "Ich bin so dankbar", schreibt die Sängerin zu dem Video, in dem sie selbst ihren Freund dabei filmt, wie er in einem Tourbus sitzt, Gitarre spielt und seinen Song "Turnin' me on" zum Besten gibt.