Gewinner des Tages Ein Preis für Bjarne Mädel

Die Comedyserie "Der Tatortreiniger" erhält den Deutschen Menschenrechts-Filmpreis 2018 in der Kategorie Bildung, wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) in einer Presseerklärung bekanntgab. Wenn Hauptdarsteller Bjarne Mädel (50, "Unsere Zeit ist jetzt") alias Schotty seine Arbeit als "Tatortreiniger" erledige, ergebe sich "die Chance zur Diskussion über Sinn und Unsinn des Lebens. Das fällt äußerst lustig aus und eröffnet neue Blickwinkel", so der stellvertretende NDR-Intendant Dr. Arno Beyer.