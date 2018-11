Gewinner des Tages Dua Lipa gelingt neuer Streaming-Rekord

Dua Lipa (23) hat einen neuen Spotify-Rekord aufgestellt. Ihre Single "New Rules" wurde mehr als eine Milliarde Mal gestreamt. Das hat vor ihr nur Sängerin Camila Cabello (21) mit ihrem Hit "Havana" geschafft. Auf Instagram bedankte sich die 23-Jährige bei ihren Fans. "So viel Liebe und Dankbarkeit an alle, die meine Musik hören. Danke, danke. Das ist so cool!"