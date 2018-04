Gewinner des Tages Drake weiter auf dem Vormarsch

Am 3. Februar 2018 stieg die Hit-Single ins Ranking ein und belegte sofort und seither den ersten Platz. Dies gelang vor Drake lediglich drei weiteren Künstlern - und das vor sehr langer Zeit. Über 20 Jahre ist es her, dass "I'll Be Missing You" von Sean Combs (48), damals noch unter dem Pseudonym Puff Daddy tätig, die Charts stürmte und ebenfalls elf Wochen auf Rang eins thronte. Elton Johns (71) "Candle in the Wind" brachte es sogar auf stolze 14 Wochen. Ob Drakes "God's Plan" wohl noch die 16 Dauerbrenner-Wochen von Mariah Carey (48) und Boyz II Mens "One Sweet Day" aus dem Jahr 1995 toppen wird, bleibt abzuwarten.