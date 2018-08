Gewinner des Tages Drake überrascht kranken Fan

"Ich und meine liebe Sofia quatschen über Bieber und Eulen und Basketball", schrieb der 31-jährige Superstar unter das Bild. Dass Drake sein kleiner Fan wirklich sehr am Herzen lag, bewies er dann kurze Zeit später erneut. Sofias Mutter stellte nach dem Besuch ein Video online, in dem sie ihrer Tochter freudig mitteilte, sie erhalte noch am selben Tag das lang herbeigesehnte Spenderherz. "JA! Meine Liebe, ich freue mich so sehr für dich", kommentierte Drake den rührenden Post.