Gewinner des Tages Drake bricht alle Rekorde

Davor hatte der Musiker bereits mit den beiden Singles "Nice For What" und "God's Plan" einige Rekorde erreicht, doch nun beweist er, dass sein ganzes Album bei den Streamern gut ankommt. Neben den Singles gehört der Song "Don't Matter To Me", ein Feature mit dem King of Pop, Michael Jackson (1958 - 2009, "Thriller"), zu den erfolgreichsten Tracks des Albums.