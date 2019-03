Gewinner des Tages Die Rückkehr von Freddie Prinze Jr.

In den vergangenen Jahren war es um Freddie Prinze Jr. (43, "Eine wie keine") in Sachen Schauspielerei doch eher ruhig geworden. Das könnte sich aber schon sehr bald wieder ändern. Laut dem Branchenmagazin "Variety" wurde er nun engagiert, um in einem vom US-Sender "The CW" entwickelten Piloten für eine "Nancy Drew"-Serie mitzuspielen.