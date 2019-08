Gewinner des Tages Die Jonas Brothers haben prominente Fans

Die Jonas Brothers ("Sucker") haben Grund zur Freude. Denn die Boyband hat einen prominenten Fan! Wie die britische "Daily Mail" berichtet, war beim ausverkauften Konzert im Madison Square Garden in New York Rapper Jay-Z (49, "Empire State of Mind") vor Ort. Ein Fan postete auf Twitter ein Video davon, wie der US-Amerikaner der Musik seiner Kollegen lauscht. Auch Model Winnie Harlow (25) ist darauf zu sehen.