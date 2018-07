Gewinner des Tages Denzel Washingtons Herzensprojekt

Denzel Washington (63, "The Equalizer") möchte etwas an die Gemeinschaft zurückgeben, die ihn während seiner Kindheit unterstützt hat. Wie das US-Magazin "People" berichtet, sammelt der Schauspieler mit einer Promo-Aktion zu seinem neuen Film "The Equalizer II" Geld für die Organisation "Boys & Girls Clubs of America", die außerschulische Programme für Jugendliche anbietet. Im Gegenzug für Spenden an die Non-Profit-Organisation nehmen alle Spender an der Auslosung für eine Reise nach Los Angeles zur Premiere des neuen Streifens teil. Je nach Höhe der Spende steigen die Gewinnchancen.