Gewinner des Tages Denise Richards will heiraten

Herzlichen Glückwunsch! Denise Richards (47, "The Real Housewives of Beverly Hills") hat sich verlobt. Wie "People" berichtet, möchte die Schauspielerin Aaron Phypers das Jawort geben. Eine Quelle will wissen: "Aaron und Denise haben sich gerade verlobt und würden lieber heute als morgen heiraten, jetzt, da seine Scheidung endlich der Vergangenheit angehört." Erst letzten Monat wurde die Scheidung von Phypers und "Desperate Housewives"-Star Nicollette Sheridan (54) rechtskräftig. 2016 hatte das Paar geheiratet - nach sechs Monaten war schon wieder Schluss.