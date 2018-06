Gewinner des Tages David Spades große Spende

In der Trauer um seine Schwägerin Kate Spade (55) hat sich Schauspieler David Spade (53, "Joe Dreck") einen wundervollen Weg überlegt, ihr Andenken zu ehren. Er will Menschen mit Depressionen unterstützen und spendete daher großherzig 100.000 US-Dollar an die National Alliance on Mental Illness (NAMI). Der Seite "People" nannte er als Beweggrund: "Mehr Menschen leiden unter psychischen Problemen, als wir vielleicht erkennen, aber niemand sollte sich jemals schämen, nach Unterstützung zu greifen".