Gewinner des Tages Damien Chazelle hat geheiratet

Damien Chazelle (33) tanzt derzeit durch sein ganz privates "La La Land": Der oscarprämierte Regisseur hat im malerischen Malibu seine Freundin Olivia Hamilton geheiratet, wie "Us Weekly" berichtet. Damit geht der Höhenflug des gerade einmal 33 Jahre alten Ausnahmetalents auch in seinem Privatleben ungehindert weiter. In einer Dankesrede im Jahr 2016 hatte er Hamilton als "die Liebe meines Lebens" bezeichnet.