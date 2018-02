Gewinner des Tages Chris Pratt bekommt Rückendeckung

Doch nun bekam Pratt Rückendeckung von "Guardians of the Galaxy"-Regisseur James Gunn (51), der die User in einer Reihe von Tweets an feine Unterschiede zwischen einer Massenschießerei und einem Herzinfarkt erinnerte. Wenn auf Gedanken und Gebete keine sinnvollen Taten folgten, seien sie zwar in der Tat leer. "Aber niemand erwartet von Chris Pratt, die Ärzte zur Seite zu schubsen und eine Herz-OP an Kevin Smith durchzuführen. Und Kevin braucht Chris auch nicht, um seine Krankenhausrechnung zu bezahlen. Also werden seine Gebete sicher geschätzt, und mehr kann man von ihm auch nicht verlangen." Sollte er selbst je krank sein, würde er jegliche Gedanken und Gebete dankend annehmen.