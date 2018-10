Gewinner des Tages Chris Hemsworth ganz großzügig

Trampen kann auch mal in Luxus ausarten. Das hat zumindest ein Musiker im australischen Brisbane nun erlebt. Scott Hildebrand wurde dort von keinem Geringeren als Hollywood-Star Chris Hemsworth (35, "Thor: Tag der Entscheidung") aufgelesen. Der Schauspieler postete ein Video auf seinem Instagram-Account, in dem zu sehen ist, wie er und sein Kumpel Luke Zocchi den jungen Mann an der Straße aufgabeln, der wie sie nach Byron Bay wollte. Doch es ging nicht mit dem Auto weiter, sondern mit einem Helikopter.