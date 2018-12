Gewinner des Tages Cher rockt die Broadway-Bühne

Am Montagabend feierte das Musical "The Cher Show" am Broadway in New York Premiere. Die Show beinhaltet 35 der größten Hits der Musikerin und erzählt die Geschichte ihres außergewöhnlichen Lebens. Die heute 72-Jährige steht seit fast sechs Jahrzehnten im Rampenlicht und kann unter anderem auf einen Grammy, einen Emmy und einen Oscar stolz sein.