Gewinner des Tages Cardi B twerkt zum Musik-Meilenstein

Die Rapperin Cardi B (25) hat kurz vor der Geburt ihres ersten Kindes einen großen Meilenstein in ihrer Musik-Karriere erreicht. Denn wie "Billboard.com" berichtet, ist die 25-Jährige mit ihrem Sommerhit "I Like It", den sie gemeinsam mit Bad Bunny und J Balvin aufgenommen hat, auf Platz eins der US-amerikanischen Single-Charts. Das macht sie zur ersten Solo-Rapperin der Musikgeschichte, die zwei Nummer-eins-Titel verbuchen kann. Zuvor hatte sie bereits mit ihrem Song "Bodak Yellow" im Oktober 2017 die Spitze der Charts erreichen können.