Gewinner des Tages Billy Porter wird TV-Regisseur

Er hat einen Emmy in der Tasche und bald auch am Set das Sagen: Billy Porter (50, "American Horror Story") wird in der dritten Staffel bei "Pose" Regie führen. Das berichtet das US-Filmmagazin "Variety". Als eine der Hauptfiguren des Dramas prägt Porter die FX-Serie seit dem ersten Tag: Er mimt einen HIV-positiven Modedesigner, der als Mentor für Mitglieder der LGBTQ-Community agiert; für seine Darstellung wurde der 50-Jährige kürzlich mit dem Emmy als "Bester Hauptdarsteller in einem Drama" geehrt - als erster geouteter homosexueller Afro-Amerikaner. Somit schrieb sein Gewinn auch noch Geschichte.