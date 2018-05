Ihren ersten Nummer-1-Hit feierte Janet Jackson (62, "Unbreakable") mit "When I Think Of You" Mitte der 1980er. Seitdem sind neun weitere Chartplatzierungen auf der Pole Position hinzugekommen. Bei den amerikanischen Billboard Awards, die am 20. Mai in Las Vegas vergeben werden, wird die R'n'B-Sängerin darum nicht zu Unrecht mit dem Icon Award ausgezeichnet. Als besonderes Highlight dieser Veranstaltung kündigte "Billboard.com" den Auftritt von Jackson an, der im TV übertragen werde. Neun Jahre ist es her, dass die Sängerin zuletzt im Fernsehen zu sehen war.