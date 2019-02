Gewinner des Tages Bette Midler: Besonderer Oscar-Auftritt

Am 31. Januar hatte die Oscar-Academy noch geheimniskrämerisch verkündet, dass am 24. Februar ein "Überraschungs-Spezialgast" den Song "The Place Where Lost Things Go" aus "Mary Poppins' Rückkehr" singen wird. Nun ist laut der US-Seite "Variety" bekannt: Niemand Geringeres als Bette Midler (73) wird diese Ehre zuteil.