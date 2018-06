Gewinner des Tages Bella Hadid rockt Abschlussparty

Eine besondere Überraschung hat sich Bella Hadid (21) für die Abschlussklasse der Oceanside High in New York einfallen lassen: Das Model hat offenbar den Party-Bus gestürmt und posierte mit den Schülern geduldig für Selfies. Für die Absolventen der Highschool kam dieser Promi-Besuch wohl unerwartet. "Bella Hadid ist in meinem Abschlussball-Bus. Ich kann nicht aufhören zu lachen!", schreibt eine der Schülerinnen namens Jackie auf ihrem Twitter-Account.