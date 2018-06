Gewinner des Tages Bei Suri Cruise klingelt die Kasse

Mit süßen Regenbogen-Keksen und saurer Limonade besserte Suri Cruise (12) ihr Taschengeld auf. Die Tochter von Katie Holmes (39, "Batman Begins") und Tom Cruise (55) baute angeblich mit vier Freunden einen Limonadenstand bei der New Yorker Pride-Parade auf. Für zwei Dollar, so ein Augenzeuge laut "Vanityfair.com", füllte Suri die Becher und sei dazu so nett und freundlich gewesen, wie man es von einer angehenden Geschäftsfrau erwarte. Auch regenbogenfarbene Rice Krispies hatten die Kinder offenbar im Angebot.