Gewinner des Tages Auszeichnung für Emmanuel Macron

Nicht nur Hollywood-Stars werden über das Jahr hinweg mit diversen Auszeichnungen gefeiert. Auch Politiker und Staatsmänner kommen ab und an in den Genuss eines ehrenvollen Preises. So nun auch Emmanuel Macron (40, "Revolution: Wir kämpfen für Frankreich"). Dem Präsidenten Frankreichs wurde am heutigen Donnerstag der internationale Karlspreis zu Aachen überreicht - ein Preis, der sein außerordentliches Engagement in der Europa-Politik würdigen soll.