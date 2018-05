Gewinner des Tages Ashton Kutcher ganz großzügig

Schauspieler Ashton Kutcher (40, "Freundschaft Plus") entschied sich zu einem großzügigen Schritt: Er überraschte US-Moderatorin Ellen DeGeneres (60) mit einer Spende über vier Millionen US-Dollar für ihren The Ellen DeGeneres Wildlife Fund - zur Rettung der Berggorillas in Ruanda. Der 40-Jährige überbrachte DeGeneres die Spende in ihrer eigenen Talkshow. Sie war von dieser Großzügigkeit sichtlich geschockt und zu Tränen gerührt, wie auf Youtube zu sehen ist.