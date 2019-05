Gewinner des Tages Arnold Schwarzenegger in Stan-Lee-Serie

In dem Film "Kindergarten Cop" (1990) war Arnold Schwarzenegger (71) in einer seiner ikonischsten Filmrollen zu sehen. Jetzt legt er nach und übernimmt eine Sprechrolle in der Zeichentrick-Serie "Superhero Kindergarten". Die stammt aus der Feder des kürzlich verstorbenen Comiczeichners und "Spider-Man"-Schöpfers Stan Lee (1922-2018). "Es ist eine Ehre, [...] Vorschulkindern diese neue Gruppe an Superhelden vorzustellen und Stans kreatives Erbe weiterzutragen", sagte er laut dem US-Branchenblatt "Variety".