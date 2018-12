Gewinner des Tages Ariana Grande knackt YouTube

Da geht selbst Internet-Riese YouTube in die Knie: Der Andrang auf Ariana Grandes (25) Video zu ihrem neuen Song "Thank u, next" war so groß, dass das Videoportal kurzzeitig überlastet war. Das gab das YouTube-Team in einem witzigen Tweet an die Künstlerin bekannt: "Das 'Thank u, next' Video ist so gut, dass es das Internet zerstört hat."