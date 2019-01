Gewinner des Tages AnnenMayKantereit erobern Vinyl-Charts

Auch AnnenMayKantereits Erstlingswerk "Alles nix Konkretes" war mit 134 Wochen das am häufigsten in den Offiziellen Deutschen Album-Charts platzierte Werk der vergangenen Jahre. Zu verdanken ist das sicher auch der besonders einprägsamen Stimme von Leadsänger Henning May (28). Die Offiziellen Deutschen Vinyl-Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie e.V. ermittelt. Basis der monatlichen Hitlisten sind die Verkaufs- und Nutzungsdaten von 2800 Einzelhändlern.