Gewinner des Tages Andrew Garfield küsst gut

US-Moderator Stephen Colbert (54) hat in seiner "The Late Show" schon einige Promis geküsst - zum Beispiel die Oscar-Gewinnerinnen Helen Mirren (73) und Sally Field (71). Doch einer stahl den beiden Ladys offenbar die Show: der britische Schauspieler Andrew Garfield (34, "Silence")! Colbert sagte seinem Kollegen Andy Cohen (50) in dessen Show "Watch What Happens Live" über sein Lippenbekenntnis mit Garfield: Es sei "ein richtiger guter Kuss" gewesen.