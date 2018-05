Gewinner des Tages Andrea Constand bricht ihr Schweigen

Andrea Constand lernte Bill Cosby 2002 im Alter von 29 Jahren kennen. Damals war sie Teamleiterin einer Frauen-Basketball-Mannschaft an der Temple University in Philadelphia. Im Jahr 2005 erhob sie Vorwürfe gegen Bill Cosby, dass er sie im Vorjahr in seinem Haus unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht habe. Vor wenigen Wochen wurde der 80-jährige in diesem Fall vor Gericht schuldig gesprochen. Er soll rund 60 weitere Frauen sexuell genötigt und missbraucht haben. Diese Fälle sind jedoch alle bereits verjährt.