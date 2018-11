Gewinner des Tages Adam Sandler als Hochzeitsgeschenk

"Der Kerl ist so bescheiden und freundlich", schwärmen die Glückspilze von ihrer unverhofften Begegnung in Boca Raton, Florida, weiter. Von Starallüren keine Spur. Den Schnappschuss mit dem Schauspieler veröffentlichte der Hochzeitsfotograf von Palm Beach Photography zugleich bei Facebook. In dem Kommentar dazu heißt es unter anderem: "Er machte den Tag noch außergewöhnlicher. Danke, Adam!"