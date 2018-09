Dem Münchner Kämmerer zufolge muss einem aber trotzdem nicht wirklich bange sein um die städtischen Finanzen. Der kleine Einbruch bei der Gewerbesteuer sei nämlich einem "Sondereffekt" geschuldet, so Wolowicz. Firmen leisten das Jahr über Vorauszahlungen an Gewerbesteuer. Sollte sich am Ende des Jahres aber herausstellen: Die Geschäfte sind doch nicht so gelaufen wie erwartet, muss die Stadt zu viel geleistete Zahlungen zurückerstatten.