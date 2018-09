In Sachsen gab es 2018 die meisten Angriffe

Laut Studie sind in Sachsen arbeitende Journalisten am stärksten von gewaltsamen Angriffen bedroht. 2018 wurden hier bisher 13 Übergriffe registriert, mehr als in jedem anderen Bundesland. Im Vergleich dazu gab es in Sachsen-Anhalt vier Angriffe, in Thüringen zwei und in Brandenburg, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen jeweils einen. Entscheidender Faktor hierbei sind die Ereignisse in Chemnitz.