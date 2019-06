Experten schlagen Alarm

Experten sehen einen Hauptgrund für die regelmäßigen Todesnachrichten in der sinkenden Schwimmfähigkeit von Kindern. So zeigt eine Studie der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) aus dem Jahr 2017, dass nur noch 40 Prozent der Kinder am Ende der Grundschule sicher schwimmen können. Als sicherer Schwimmer gilt, wer das Jugendschwimmabzeichen Bronze, also den Freischwimmer, hat, für das man 200 Meter am Stück schwimmen können muss. Beim Abzeichen "Seepferdchen" sind es nur 25 Meter.