Getrennt vom Bräutigam Meghan Markle und Mutter Doria kehren Windsor den Rücken zu

Für Meghan Markle (36) rückt der Tag aller Tage immer näher. Am Samstag wird sie Prinz Harry (33) endlich das Jawort geben. Doch bevor es so weit ist, steht den beiden Liebenden noch eine letzte Nacht bevor, die sie getrennt voneinander verbringen. Während sich der 33-Jährige am Abend vor der Hochzeit noch gemeinsam mit Bruder Prinz William (35) vor Schloss Windsor blicken ließ, kehrte die zukünftige Braut der Stadt den Rücken.