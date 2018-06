Getränkeengpässe zur WM Großbritannien geht das Bier aus

Der Grund für die Bier-Krise ist der akute Mangel an CO2. Das in der Lebensmittelindustrie weitläufig eingesetzte Kohlendioxid ist ein Gas, das hauptsächlich bei der Herstellung von Ammoniak für die Düngemittelproduktion gewonnen wird. Doch die größten Ammoniakfabriken in Europa haben Sommerpause: Sie nutzen die Zeit der geringen Nachfrage für Düngemittel zur Reparatur ihrer Anlagen.