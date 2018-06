Gesundheitliche Probleme? Es geht ihm offenbar besser: Johnny Depps Sohn in Paris gesichtet

Am Donnerstag schockten Nachrichten um den bedenklichen Gesundheitszustand von Jack Depp, dem Sohn von Johnny Depp (55, "Pirates of the Caribbean") und Vanessa Paradis (45), die Fans. Das französische Magazin "Public" hatte berichtet, dass die französische Schauspielerin und Sängerin in Paris sogar die Premiere ihres neuen Films "Knife + Heart" sausen ließ, um bei ihrem Sohn zu sein. Der 16-Jährige habe "ernsthafte gesundheitliche Probleme", sagte der Regisseur Yann Gonzalez bei der Veranstaltung den Pressevertretern und Gästen.